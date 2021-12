D’Aversa: “Le responsabilità del primo tempo sono mie. Dovevamo riaprila prima”

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Abbiamo ricevuto tre schiaffi, non uno, mi assumo tutte le responsabilità di quanto fatto nel primo tempo. La squadra nella ripresa è andata in campo con dignità, ma i primi 45′ hanno compromesso tutta la gara”.

A differenze delle altre volte, siamo partiti bene. Ma se commetti determinati errori, le squadre superiori ti puniscono. Non punto il dito sul singolo. Dobbiamo ragionare sugli errori e gli aspetti positivi, pensiamo a venerdì. Ai ragazzi ho detto di tornare in campo e mostrare un po’ di dignità. Se rivedo i gol subiti, mi viene voglia di spaccare il televisore».

Sulla condizione: “Sotto l’aspetto fisico finiamo sempre in crescendo, ma dobbiamo ragionare su questa partita che oltre all’aspetto fisico va abbinato un aspetto mentale. Devi andare in campo con fame, determinazione. Questo non c’è stato nel primo tempo. Se poi nel secondo tempo avessimo avuto la bravura, non tanto la fortuna, di aprirla prima poteva finire in maniera diversa. Bisogna fare in modo che non accada più un primo tempo così”.

Errori: “Il secondo gol è quello che ci ha tagliato le gambe. Ci sono alcune letture che andavano fatte diversamente. Ma non voglio parlare di situazioni singole. Avevamo cercato durante la preparazione della gara di cercare le ampiezze, ma nel primo tempo l’abbiamo fatto poco”.

Foto: Twitter Sampdoria