D’Aversa: “La vittoria del derby ha aumentato l’autostima nei nostri mezzi”

Roberto D’Aversa ha parlato al canale ufficiale della Sampdoria alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Torino: “Il derby devo dire che ci ha lasciato entusiasmo, ma questo deve esserci sempre a prescindere del risultato di una partita, ha aumentato autostima nei nostri mezzi e ci fa affrontare la gara di Coppa Italia con uno spirito diverso. Questo entusiasmo, come già detto in passato, non deve trasformarsi in euforia perchè l’euforia ti fa abbassare la guardia e a fare le cose meno concentrazione e attenzione e questo non ce lo possiamo permettere. La Coppa Italia per il nostro club è una tradizione, ragionando su tutti i trascorsi. E’ una partita che ci vede affrontare una squadra come il Torino che nell’ultima gara ha fatto un’ottima prestazione e un risultato importante. E’ bello giocare queste partite contro delle squadre di pari categoria e dobbiamo andare in campo con la volontà e la determinazione di passare il turno”.

FOTO: Twitter Sampdoria