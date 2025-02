D’Aversa: “La squadra mi segue. Gruppo compatto, i risultati torneranno”

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda la coesione, questo è un gruppo compatto. In un momento di difficoltà, in cui io non parlo mai degli assenti per non creare alibi, loro portano sempre a casa la prestazione. Non vinciamo da dieci partite ma abbiamo sempre recriminato sul risultato. Bisogna ragionare sul fatto che qualche errore lo abbiamo commesso, dobbiamo lavorare. Non c’è felicità, ma siamo consapevoli di quale fosse il nostro percorso. Se pensiamo di dover essere salvi siamo fuori binario, dobbiamo rimanere sereni ed essere equilibrati. I risultati arriveranno, posso dirgli di continuare a lavorare cercando di limitare qualche errore. Vorremmo recuperare qualche giocatori, noi paghiamo questo aspetto ma squadre come il Monza e il Venezia, forse anche il Parma, vorrebbero essere nella nostra posizione. Dobbiamo dimenticarci di essere stati decimi, quello ci sta servendo per essere fuori dalla zona pericolante”

Foto: sito Empoli