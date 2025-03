D’Aversa: “La semifinale di Coppa Italia è un evento storico, c’è entusiasmo. Ma l’obiettivo è la salvezza”

Roberto D’Aversa, allenatore dell‘Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como.

Queste le sue parole: “L’entusiasmo che si percepisce in città per l’evento storico di martedì ci deve dare forza per Como. Perché sì, la Coppa Italia è un avvenimento storico ma il nostro obiettivo è la salvezza e dobbiamo ragionare su quello. La trasferta di domani è difficilissima, il Como deve essere affrontato col massimo livello, di fronte avremo una squadra superiore. Ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque, voglio una squadra coraggiosa che vada a prenderli alti. Detto questo, l’entusiasmo ci deve dare la forza per uscire da questa situazione”.

Il Como sta facendo molto bene soprattutto in casa. Che partita sarà?

“Il Como ha molta qualità, lo dimostrano gli investimenti che hanno fatto non solo quest’anno. Hanno messo in difficoltà anche le grandi, hanno caratteristiche importanti. Hanno giocatori veloci, sono ben organizzati e ben allenati. Ma anche noi abbiamo fatto bene in trasferta, facendo un percorso importante. Nelle ultime due abbiamo recriminato perché potevamo portare a casa quattro punti e invece siamo tornati con solo un punto. Bisogna ragionare sulle esperienza passate e orrei tornassimo a casa con un risultato positivo, anche con una partita più sporca”.

