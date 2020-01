D’Aversa: “La Roma si batte con la qualità, vogliamo passare il turno. Grassi e Gervinho non convocati”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Roma: “Si pensa ad un impegno per volta, ma sulle scelte incide il fatto che si giochi anche domenica. Non siamo fortunati con il calendario, si considererà anche quello visto che ci sono giocatori che non possono fare tre partite da novanta minuti. Dobbiamo essere bravi a ragionare solo sulla partita di domani, utilizzando la miglior formazione possibile ma senza rischiare di perdere giocatori per infortunio“.

Sulla partita

“Riguardando la partita di campionato si è parlato molto del fatto che loro non fossero al 100% perché avevano giocato in EL, qualcosina in meriti ai ragazzi è stato tolto. Mi aspetto una partita di qualità perché per mettere in difficoltà una squadra come la Roma bisogna andare in campo e fare le cose nel migliore dei modi. Per fare risultato dovremo ripetere questo, anche perché sotto l’aspetto fisico e mentale troveremo una squadra diversa”.

Formazione

“Gervinho era programmato che facesse parte della partita di Lecce e poi riportarlo nella partita di domenica. Grassi non è convocato, per il resto tutti disponibili ragionando sul fatto che qualcuno non può fare tre partite in una settimana. La nostra volontà è passare il turno. Domani ci sarà opportunità per tutti, non mi piace parlare di turnover perché tutti meriterebbero di giocare. Domani chi scenderà in campo dovrà cercare di dare tutto per passare il turno contro una squadra importante e forte come la Roma”.

Roma

“L’arma migliore è il possesso palla, ha qualità importanti nei singoli. Dovremo essere bravi sia dal punto di vista di compattezza di squadra sia nel ragionare sui loro pregi e difetti. Sono quelle partite dove noi dobbiamo cercare di fare il meglio, sperando che dall’altra parte non sia così”.

Momento Parma

“I ragazzi non hanno bisogno di un mio cambio caratteriale per dare il massimo perché lo fanno dall’allenamento quotidiano. Il miglioramento sta dove abbiamo perso qualche punto per strada, il miglioramento singolo può portare a miglioramenti di squadra. Io devo pensare ai giocatori che ho a disposizione e cercare di recuperare i giocatori che ci sono mancati nel girone di andata e portarli alla miglior condizione possibile”.

Foto: sito Parma