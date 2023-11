D’Aversa: “La Roma è più forte, il campo deve dimostrare il contrario”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Roma: “Dobbiamo ragionare su noi stessi. Di fronte avremo una squadra forte ed uno stadio sold-out. Dobbiamo avere volontà, entusiasmo e personalità di fare la prestazione. Il risultato sarà una conseguenze”.

Infine: “Le assenze della Roma saranno un vantaggio? Se andiamo in campo pensando a questo rischiamo di fare brutte figure. Dobbiamo avere il massimo rispetto e giocare con cattiveria. Gli altri son più forti, il campo deve dimostrare il contrario. L’ambiente spingerà la Roma e noi dobbiamo essere pronti a partir forte. Contro Fiorentina e Parma siamo partiti in sordina e abbiamo avuto difficoltà. Siamo lucidi e pronti fisicamente per un appuntamento del genere”

Foto: Instagram Serie A