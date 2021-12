D’Aversa: “La Lazio ha giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Noi vogliamo rispondere dopo il ko di Firenze”

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa direttamente da Bogliasco ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con la Lazio: “La Lazio ha valori importanti con giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento ma noi siamo chiamati a dare risposte sul campo dopo la sconfitta di Firenze. Bisogna tornare a fare risultato positivo con le prestazioni come fatto a Salerno e col Verona”.

Sul momento della Lazio: “Dipende da noi. Loro arrivano da un risultato dove la partita sembrava compromessa poi hanno ribaltato la partita per prendere gol da palla inattiva. Noi dobbiamo guardare in casa nostra. Se c’è una squadra in difficoltà dobbiamo sfruttarlo”.

Sulle condizioni fisiche della squadra: “Sotto l’aspetto fisico la squadra finisce sempre in crescendo e fisico. E’ chiaro che a questo va abbinato l’aspetto mentale. Domani va affrontata la partita con la massima determinazione”.

