D’Aversa: “Kulusevski? Non temo di perderlo. Per il suo bene dovrebbe restare al Parma”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul Frosinone in Coppa Italia. L’allenatore gialloblù ha parlato anche del futuro di Kulusevski: “Non dovevamo sottovalutare l’impegno, siamo stati bravi a portare a casa il risultato, che tutto sommato credo sia stato meritato. Abbiamo fatto meglio nel primo tempo, poi è venuto fuori il Frosinone e abbiamo sofferto un po’. Poi c’è stata la zampata. Paura di perdere Kulusevski? Non ho paura di perderlo. Per il suo bene credo sia meglio che rimanga qui per continuare a crescere, ha ancora grandi margini di miglioramento. Per il suo bene e quello dell’Atalanta è giusto che rimanga qui. Ma al di là dei singoli mi preme dire che, nelle difficoltà, la squadra ha sempre saputo compattarsi al meglio”, ha chiuso D’Aversa.

Foto: Twitter ufficiale Parma