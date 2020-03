D’Aversa: “Kulusevski intelligente, nella Juve di Sarri può giocare trequartista o mezzala”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, questa sera ha parlato ai microfoni di Sportitalia soffermandosi in particolar modo su Dejan Kulusevski e sul suo futuro: “Dejan è un ragazzo intelligente, nella Primavera dell’Atalanta giocava da mezzala destra a piede invertito. Si tratta di un grande talento e io lo faccio spesso giocare esterno offensivo a destra per poi farlo accentrale perché è in quella zona che poi si esalta maggiormente. Credo che nella Juve di Sarri possa giocare sia nel ruolo di trequartista che mezzala destra nel centrocampo a tre”.

Foto: Parma sito ufficiale