D’Aversa: “Kulusevski deve rimanere a Parma fino a giugno, conviene davvero a tutti”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato di uno dei suoi gioielli a disposizione, Dejan Kulusevski, di proprietà dell’Atalanta e già finito al centro di numerose voci di mercato: “Io credo che sarebbe meglio per tutti farlo finire la stagione a Parma. L’anno scorso ha fatto solo tre partite, subentrando. Per noi, per lui e per l’Atalanta è meglio che continui con noi, credo di avere a disposizione un ragazzo molto intelligente, oltre che di qualità enormi, sulle quali non avevamo dubbi. Come ha giustamente detto anche il ragazzo, rimane con noi fino a giugno”.