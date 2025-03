D’Aversa: “Ismajli non ci sarà contro il Genoa”

Domani, alle ore 15:00, andrà in scena il match tra Genoa ed Empoli. A parlare della gara, durante la conferenza stampa di rito, è stato D’Aversa. Queste le sue parole: “Dopo la disfatta contro l’Atalanta avevo chiesto l’orgoglio, ma adesso dobbiamo affrontare una gara difficile in una situazione incerottata. Il Genoa nelle ultime tre gare in casa ha fatto bottino pieno, ha trovato il giusto equilibrio. Noi abbiamo qualità e la gara di mercoledì ci deve servire per crederci. Non abbiamo caratteristiche per difenderci, abbiamo fatto meglio quando siamo stati aggresssivi. Ismajli non ci sarà, la gioia del passaggio del turno non ci restituisce gli indisponibili. Dobbiamo dare dare l’anima anche per dare continuità a quanto successo in settimana. Ragiono sulla realtà dei fatti, abbiamo preso cinque gol in campionato, quello che è successo mercoledì non deve distoglierci dalla salvezza. A volte bisogna essere più cattivi e precisi per fare gol. Un aspetto che ho rivisto in settimana è la voglia di non prendere gol, essere aggressivi perché sono quelle le situazioni che determinano il risultato”.

FOTO: Instagram D’Aversa