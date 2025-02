D’Aversa: “Ismajli dovrebbe far parte dei convocati”

Domani, alle ore 21:00, Juventus ed Empoli si affronteranno nel match valido per i quart di finale di Coppa Italia. A parlarne, durante la conferenza stampa di rito, è stato D’Aversa. Queste le sue parole: “Sicuramente qualche giovane può partire anche dall’inizio contro la Juventus. L’ho sempre fatto in Coppa Italia e ci sono stati dei risultati. Non andiamo a Torino a fare figure, scenderemo in campo per fare la partita. Ismajli dovrebbe far parte dei convocati, poi decideremo il minutaggio e se farlo partire dall’inizio. Per noi è molto importante e abbiamo sentito la sua mancanza. Numericamente siamo pochi, Gyasi era diffidato e le ha fatte tutte, era giusto toglierlo e preservarlo. In questo momento dobbiamo pensare alla Coppa Italia perché siamo stati talmente tanto bravi in passato che non possiamo permetterci di non pensarci. Quando siamo sportivi si nasce con il sogno di affrontare stadi e avversari come la Juve”.

Ha poi continuato il tecnico del club toscano: “Sentire la fiducia del club fa sempre piacere, un allenatore poi valuta sempre singolarmente sul cosa potevo fare e non potevo fare meglio. Avere la fiducia della società è molto importante, significa che valuta il lavoro quotidiano. Per raggiungere il nostro obiettivo bisogna remare tutti dalla stessa parte. Non parlo di critiche perché dobbiamo accettarle dal punto di vista costruttivo”.

FOTO: Instagram D’Aversa