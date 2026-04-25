D’Aversa: “Inter? Non sta scritto da nessuna parte che non si possa battere. Zapata non ha i 90′”

25/04/2026 | 15:48:16

D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter: “Affrontiamo un’Inter forte, ma non sta scritto da nessuna parte che non si possa battere: il Toro non deve partire sconfitto. Zapata? E’ tornato in gruppo, non ha i 90 minuti ma più gioca e più può giocare. Penso solo a preparare la prossima partita e per quanto riguarda il futuro dello stadio Grande Torino, dico che qui è l’unica città dove due squadre possono giocare in due stadi: ciò porta dei vantaggi”