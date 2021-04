D’Aversa: “Il tempo per salvarci c’è, è chiaro che servono punti. Ibra? Non so chiedete a lui”

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 3-1 subita con il Milan.

Queste le sue parole: “La differenza tra primo e secondo tempo non è dato solo dal cambio singolo ma dall’atteggiamento che è cambiato in tutta la squadra. Nel primo tempo tutta la squadra è stata timida, remissiva e non ha giocato da squadra che deve salvarsi a tutti i costi. Nel secondo tempo lo si è fatto ma non è bastato a portare a casa il risultato positivo nonostante si è giocato per gran parte del secondo tempo in superiorità numerica. Nel primo tempo più che superiorità del Milan c’è stata superficialità nostra nel concedere due gol in maniera semplice. Chi vuole salvarsi non può concedere quei gol, soprattutto il secondo in cui concedi ripartenza. Una volta che comprometti la partita nel primo tempo… Siamo stati poi bravi a reagire e a riaprirla, però bisogna essere bravi a giocarla per novanta minuti”.

Il Parma può lottare fino alla fine?

“Il tempo e le potenzialità per salvarsi ci sono, è chiaro che più passano le partite meno ti puoi permettere questi errori e questo atteggiamento. E’ chiaro che più che guardare agli altri, dobbiamo fare un tot di punti. Il Milan veniva da una partita difficoltosa con la Samp, sotto l’aspetto fisico è un po’ in difficoltà, dovevamo essere più bravi ad approfittarne. Nel momento in cui hai la fortuna che il Milan ti concede la superiorità numerica, non avere giocatori offensivi da inserire ha influenzato. Le situazioni per fare risultato ci sono state, credo che dobbiamo essere più determinati e cattivi, sia quando si concede che quando si deve concludere meglio, anche se Donnarumma ha dimostrato il giocatore del valore che è”.

Dal campo cosa ha capito di Ibrahimovic?

“Non mi piace commentare gli episodi quando sono a favore, figuriamoci se sono per le squadre avversarie. Non so cosa sia successo di preciso, dovete chiederlo a lui”.

