D’Aversa: “Il risultato di oggi non dipende da Muric, lui è il titolare. Dobbiamo lavorare”

22/11/2026 | 17:53:31

Le parole di D’Aversa in conferenza stampa: “Non avevamo Adzic e Bakola per degli infortuni, si è ragionato anche sul fatto che siamo la peggior difesa e di restare con dei cambi a centrocampo. Sotto il punto di vista dell’atteggiamento non posso rimproverare nulla, ma se abbiamo la peggior difesa vuol dire che c’è da lavorare. Non mi sembra che il risultato di oggi dipenda da Muric. In porta si stabilisce una gerarchia: a oggi Muric è titolare, Turati il secondo”.

foto x sassuolo