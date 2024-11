D’Aversa: “Il primo tempo è responsabilità mia”

L’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta esterna per 3-0 sul campo del Milan, partendo dai cambi: “Dovevo dare una scossa, ho pensato di fare i due cambi. Se avessi potuto, ne avrei fatti di più. Il primo tempo è responsabilità mia: si può perdere a San Siro contro il Milan, ma nel primo tempo si poteva fare meglio. L’episodio della traversa poteva cambiare tutto, ma stasera non si è vista la determinazione di una squadra che si deve salvare. Troppi passaggi sbagliati, ma se nel primo tempo questa cosa c’è stata da parte di tutti la responsabilità è mia. Non ho fatto capire quanto fosse importante questa gara”.

Poi ha proseguito: “La partita si era preparata come abbiamo fatto nel secondo tempo. E’ mancato un po’ di coraggio e mi dispiace, perché se andiamo ad aggredirli perdono i riferimenti. Il possesso palla è quasi pari, ma alcune situazioni come sul terzo gol vanno gestite meglio. Quando giochi contro questi giocatori, se stai lì ad aspettare poi ti fanno male”.

Infine: “E’ chiaro che sia importante, ma stasera devo pensare ai giocatori che ho a disposizione e a cosa non è andato. Stiamo recuperando dei giocatori, in questa settimana abbiamo anche la Coppa Italia e si ragiona partita dopo partita. Primo tempo non con il nostro dna, secondo sì e bisogna trarre insegnamenti da questa sconfitta”.

Foto: Instagram Empoli