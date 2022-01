D’Aversa: “Il primo gol del Cagliari nasce da un fallo su Ekdal. Nel secondo tempo abbiamo avuto un blackout totale”

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Cagliari: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma il calcio è tremendo: se potresti chiuderla e vai incontro ad episodi negativi… C’è rammarico per il primo tempo in cui non siamo stati bravi e determinati a chiuderla, nel secondo invece c’è stato un blackout di squadra. C’era possibilità di fare risultato positivo, eravamo in vantaggio e non possiamo cercare alibi come le assenze, che in questo momento ci sono per tutti. Poi c’è anche qualche episodio, come il primo gol del Cagliari che secondo me nasce su un fallo ai danni di Ekdal. Nell’intervallo ci siamo detti di essere ordinati e più precisi e invece gli abbiamo ridato coraggio. Ci siamo fatti chiudere troppo semplicemente nelle giocate rispetto al primo tempo, dove invece trovavamo la giocata con pazienza e tranquillità. Il gol finale che abbiamo preso è emblematico della voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi che avevano”.

FOTO: Twitter Samp