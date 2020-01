D’Aversa: “Il 5-0 ci fa vergognare, sono inc*** nero. Ma l’Atalanta, per noi, deve essere un esempio”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha commentato con rabbia e la sconfitta per 5 a 0 maturata nel pomeriggio contro l’Atalanta: “Sono stati nettamente superiori, sapevamo delle difficoltà, della forza di questa squadra. La partita di oggi ci deve far capire che noi, nonostante le assenze importanti, dobbiamo andare in campo con alcune caratteristiche. Quelle che ci hanno permesso di arrivare al settimo posto, ma dobbiamo ritornare tutti con i piedi per terra. Lunedì prossimo sarà una gara importantissima per il nostro obiettivo“.

La partita

“L’Atalanta ha fatto più gol del campionato italiano, cinque gol contro il Milan. Bisogna capire le responsabilità della nostra squadra, ci dispiace per il risultato, per il passivo, ma se più di un giocatore gioca al di sotto delle possibilità succede quello di oggi. Per noi l’Atalanta è un esempio in crescita, per diventare come loro in futuro. Premesso che sono incazzato nero per oggi. Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Lunedì prossimo ci giochiamo l’obiettivo salvezza. La nostra volontà non è perdere 5-0, ci siamo vergognati”.

Foto: sito Parma