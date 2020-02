D’Aversa: “I 32 punti in classifica devono essere uno spunto per confermarci e migliorare da qui alla fine”

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato al Corriere dello Sport della stagione della sua squadra.

"Il fatto che siamo andati bene non ci deve far affrontare il resto del campionato in maniera più rilassata. I 32 punti in classifica devono essere uno spunto per confermarci e migliorare da qui alla fine".

Foto: sito ufficiale Parma