D’Aversa: “Ho avuto il Covid ma l’ho scoperto dopo”

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ParmaToday, rivelando di aver contratto il Coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ho avuto un po’ di febbre diversi giorni dopo la gara con la SPAL, niente di grave ma non avendo fatto i tamponi non potevamo stabilire se avessi contratto il Covid-19 oppure no, cosa accertata solo dai test sierologici effettuati in questi ultimi giorni. I sintomi sono stati leggeri, ho avuto 37 di febbre, cosa che mi succede ogni anno”.

Foto: Sito Ufficiale Parma