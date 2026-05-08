D’Aversa: “Ho accettato un contratto di quattro mesi perché credevo in questa squadra. Futuro? Mi godo l’abbraccio”

08/05/2026 | 23:14:50

D’Aversa ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria del Torino sul Sassuolo: “Molto probabilmente abbiamo abituato troppo bene, se non possiamo permetterci qualche passo falso. Sono rientrati giocatori carismatici come Zapata, che porta spessore. Siamo il Torino e bisogna portare la squadra nella miglior posizione possibile, non si può ragionare sull’obiettivo della salvezza anche se non si era partiti benissimo. Mi tengo l’abbraccio finale, quando tutti partecipano così gioiosamente alla vittoria significa che si sta lavorando da squadra. Se ho accettato un contratto di 4 mesi è perché credevo che questa squadra avesse delle potenzialità diverse rispetto a quelle che diceva la classifica. In questo momento l’unico mio pensiero è andare a casa soddisfatto per quello che è successo, con l’abbraccio a fine partita dei miei ragazzi”.

foto x torino