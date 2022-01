D’Aversa: “Guai a sottovalutare il Cagliari. Ekdal ha recuperato”

D’Aversa in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari: “Se si ragiona dopo il pareggio di Roma possiamo dire che era meglio continuare ma siamo arrivate con le energie sprecate e un po’ corti. Ci stava il fatto di staccare e rigenerarsi per affrontare il ritorno come il finale del girone di andata. C’è sempre un punto interrogativo ma si è lavorato in questi giorni. Ci vuole resilienza e ragionare su chi siamo. Ekdal ha fatto lavoro differenziato per quasi tutta la settimana. Ieri e oggi ha partecipato totalmente alle sedute. Non ci dovrebbero essere problemi. Vieira farà parte dei convocati per fargli respirare di nuovo l’aria del ritiro e l’erba del campo. Il suo utilizzo può essere parziale. Torregrossa si è allenato con il gruppo. Gli infortunati sono solo Damsgaard e Verre. Siamo abbastanza esperti da non cadere nel tranello. Le difficoltà ci sono per tutti ma in casa nostra siamo abituati a non crearci alibi e parlare degli assenti. Parlo solo ed esclusivamente per noi. Guai a sottovalutare la partita di domani. Pur avendo delle assenze e casi positivi andiamo ad affrontare una squadra che all’andata ci ha battuto. Se noi andiamo con la mentalità di giocare al 200% molto probabilmente ci potrà essere una prestazione e un risultato positivo”.

FOTO: Twitter Sampdoria