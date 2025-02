D’Aversa: “Goglichidze? Non mi faccio influenzare dal mercato”

A parlare prima della sifda tra Juventus ed Empoli è stato D’Aversa. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare. Abbiamo la volontà di andare a prenderli a uomo. Storicamente non mi ricordo che la Juventus abbia perso tre partite di fila, quindi non possiamo commettere errori. Dobbiamo fare tutto al massimo, cercando di evidenziare i loro difetti. Goglichidze fuori per le voci di mercato? No, io non mi faccio influenzare dal mercato, scelgo sempre in base a quello che vedo in campo”.

FOTO: Instagram D’Aversa