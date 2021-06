D’Aversa, Giampaolo, Faggiano: ora Ferrero conferma tutto

Massimo Ferrero, ospite della trasmissione La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, ha confermato quanto vi stiamo raccontando da giorni. Ovvero il tandem D’Aversa-Faggiano per la nuova Samp, con Osti nel ruolo di direttore generale. Così Ferrero: “D’Aversa nuovo allenatore? Fuochino. Giampaolo? Acqua. Iachini? E’ il salvatore del calcio italiano, ma è acqua. Pirlo? Mi sarebbe piaciuto prenderlo, ci ho pensato tanto, però avendo allenato la Juve non avrebbe avuto la testa per venire alla Samp. Faggiano? Se si libererà dal Genoa, potrebbe essere una buona idea. Gattuso? Magari! Lo amo, ma mi ha già detto no una volta e gli ho portato fortuna perché poi è andato al Napoli”.

FOTO: Sito Sampdoria