Dopo il pareggio agguantato in extremis a Cagliari, Roberto D’Aversa è intervento ai microfoni di Sky Sport parlando anche di Gervinho. Queste le dichiarazioni del tecnico del Parma: “Il risultato è più che meritato considerando le dinamiche della gara. Quello che mi preme è che l’esperienza passata ci aiuti a non commettere gli stessi errori. Dobbiamo fare meglio del girone d’andata lavoriamo per questo anche se ci manca qualcosa. Una punta? Sì, abbiamo solo Cornelius, se gli viene un raffreddore… Gervinho? C’è stato un problema di ritardi. La situazione va verificata con calma. Ci tengo a sottolineare che Gervinho ha fatto la sua migliore stagione grazie a questi ragazzi. Non mi sento si parlare di lui, ma di altri ragazzi che danno tutti per questa magia. Quanto accaduto lo sappiamo, farà le sue valutazioni e noi ci comporteremo di conseguenza. Conta il gruppo e questo gruppo ha permesso a Gervinho di tornare a livelli importanti dopo che aveva smesso di giocare in Cina. Ho giocatori che mi permettono di diversificare il modulo di gioco”, ha chiuso D’Aversa.

Foto: sito ufficiale Parma