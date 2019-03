D’Aversa: “Gara di sacrificio. Gervinho? In caso di pari non gli sarebbe andata bene…”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di misura contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: “Se il Genoa avesse pareggiato non sarebbe andata bene a Gervinho. Rigoni e Inglese mi avrebbero aiutato (ride, ndr). È vero che abbiamo affrontato in casa squadre come Inter e Napoli, oggi si respirava un’aria diversa, il pubblico ci ha dato una grande mano. Ci ha spinto per portare a casa i tre punti. Nel secondo tempo abbiamo avuto un momento di difficoltà e ci siamo allungati un po’ troppo. È stata una gara di sacrificio”.

Foto: sito ufficiale Parma