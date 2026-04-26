D’Aversa: “Futuro? Non ci penso. Meritiamo questo pareggio prestigioso”

26/04/2026 | 20:57:53

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro l’Inter: “Meritavamo questo risultato prestigioso: sarei stato orgoglioso anche in caso di sconfitta, sono prestazioni e risultati che ti danno autostima e coraggio. Ci siamo prefissati di arrivare il meglio possibile al 4 maggio – dice in vista della ricorrenza dedicata al Grande Torino a Superga – perché lì si vive passione, storia e amore: solo a Cremona è stata una partita un po’ opaca, per il resto abbiamo sempre giocato da Toro. Futuro? Non penso all’anno prossimo, ma soltanto a chiudere al meglio questo campionato”.

foto x torino