D’Aversa: “Forse avremmo meritato qualcosa in più. Damsgaard? Gli manca brillantezza”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il pareggio interno contro l’Inter. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla partita

“Siamo partiti forte, poi siamo andati sotto con quella punizione di Dimarco. Andare sotto due volte con l’Inter e recuperare non è semplice, ma la squadra ha fatto bene. Il pareggio ci sta, anzi forse meritavamo anche qualcosa di più”.

Sull’intesa tra Caputo e Quagliarella

“Sono due giocatori forti e completi, le difficoltà possono arrivare in fase difensiva quando serve sacrificarsi. Loro oggi l’hanno fatto benissimo, ma nel complesso tutta la squadra ha fatto bene. Il rammarico è il risultato, come nelle altre partite. Dobbiamo continuare a lavorare così”.

Sull’equilibrio della squadra

“Il baricentro della squadra lo determina i giocatori a disposizione. Il primo anno di Serie A non potevo lasciare a campo aperto Bruno Alves per esempio, qua con Yoshida e Colley posso tenere il baricentro più alto. Abbiamo cambiato qualcosa nell’interpretazione della gara, ma è dalla prima partita che cerchiamo di interpretare le gare così”.

Su Damsgaard

“Dal punto di vista tattico ha giocato più interno, era sotto una delle punte. Avendo fatto gli Europei non ha fatto preparazione, gli manca un po’ di brillantezza ma è normale. Detto questo serve cercare di migliorare su certi aspetti, un giocatore così importante non deve commettere ingenuità come quelle sul gol dell’Inter, non può permettersi di perdere palla in certe zone. Ma è un giocatore forte e certamente recupererà brillantezza nel lungo periodo”.

