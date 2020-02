D’Aversa: “Europa? Siamo sesti, ma restiamo umili. Con Gervinho tutto azzerato”

Queste le dichiarazioni di Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, nella conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 in casa del Sassuolo: “Siamo partiti bene, abbiamo giocato abbastanza bene nei primi minuti. Abbiamo concesso occasioni per errori nostri, ma abbiamo limitato due giocatori tra gli esterni più forti del campionato. Quello che conta è portare a casa un risultato pieno. Gervinho? Come ho detto nella conferenza pre-partita, considero questi ragazzi miei figli. Chi commette errori è giusto che paghi, ma quando si sceglie di riazzerare tutto, poi parla il campo. E lui è un giocatore importante. I ragazzi non hanno mai messo da parte Gervinho. Bravo lui a fare gol ma brava la squadra ad avergli dato valore. Europa? In questo momento siamo in una posizione importante. Rispetto ad altre piazze rimaniamo umili per il nostro obiettivi. Se si analizza il monte ingaggi di Parma e Sassuolo c’è differenza. Siamo sesti, alla fine vedremo come finiremo. A Parma abbiamo sempre raggiunto gli obiettivi”.

Foto: Twitter ufficiale Parma