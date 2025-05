D’Aversa: “Espulsione di Colombo affrettata, ma non abbiamo perso per questo”

04/05/2025 | 16:00:01

Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta nella sfida contro la Lazio: “C’è stata una bella reazione, credo che non si sia visto il fatto di aver giocato più di un tempo in inferiorità numerica. Il rammarico è quello di aver preso gol dopo un minuto, non per cercare giustificazione ma Viti ha avuto un problema nel riscaldamento, ultimamente ce ne stanno succedendo di tutti i colori. Siamo qui a ragionare su una prestazione di alto livello fatta contro una squadra forte come la Lazio, a volte è questione di centimetri come sul gol annullato. Gli episodi non stanno girando dalla nostra parte, pesa anche l’eccessiva espulsione: una scelta troppo affrettata che non mi aspetto da un arbitro internazionale come Colombo. Non si può lasciare una squadra in dieci per una situazione del genere, è stato un secondo giallo troppo affrettato. Non si è perso per questo, perché il gol lo abbiamo preso in parità numerica, anche se influenza il resto della partita. In questo momento dobbiamo ragionare sul fatto che siamo sempre a recriminare sulle buone prestazioni, in un momento di difficoltà. In mezzo al campo hanno giocato Marianucci e Fazzini, che hanno fatto bene tutti e due, in particolar modo Fazzini che è un giocatore completo. Ragioniamo sugli aspetti positivi, ma a quattro giornate dalla fine questi episodi possono determinare un’intera stagione. Nell’intervallo ho tolto Goglichidze, perché volevo evitare un’altra espulsione”.

Foto: instagram d’aversa