D’Aversa: “Empoli in Serie B con dignità, mi servirà tempo per digerire questa retrocessione”

25/05/2025 | 23:59:45

Il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la retrocessione dei toscani: “Sicuramente siamo retrocessi con dignità, poi è chiaro che se analizziamo la partita di stasera la squadra è stata contratta. Per me è stato un anno molto importante, lavorare con queste difficoltà era difficile. Però mi conoscete, sono sempre venuto qui senza creare alibi ai miei ragazzi. Lo sport dà, lo sport toglie, mi spiace enormemente perché questi ragazzi hanno spinto dal primo all’ultimo giorno. Succede di cadere ma l’importante è alzarsi. A me personalmente ci vorrà del tempo per digerire questa retrocessione”.

FOTO: Instagram D’Aversa