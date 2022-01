D’Aversa: “Domani voglio una squadra che vinca i duelli. Bereszynski centrale? Può farlo ma siamo coperti”

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: “Sicuramente quella che affrontiamo domani è il Torino che ha battuto 4-0 la Fiorentina quindi una squadra molto forte dal punto di vista fisico e con una rosa ampia. Dobbiamo ragionare sulla partita di Coppa Italia che ci ha visto vincitori e sulla partita di andata dove per atteggiamento non abbiamo giocato alla nostra altezza. Contro di loro domani ci deve essere un atteggiamento e una squadra predisposta a vincere i duelli. Dobbiamo essere pronti sia a livello mentale e fisico ad affrontare una squadra forte“. Su Bereszynski: “Per ora i due centrali, a meno che no succeda qualcosa stanotte, lo abbiamo. Dobbiamo valutare le condizioni di qualche giocatori e mi riferisco a Ekdal e Ferrari. E’ un giocatore intelligente che può ricoprire anche quel ruolo”.

FOTO: Twitter Sampdoria