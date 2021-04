D’Aversa: “Domani è la partita della vita, giocheremo contro un popolo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato della sfida fondamentale per la salvezza contro il Cagliari in programma domani: “Non posso parlare degli obiettivi degli altri. A detta del presidente hanno migliorato la squadra, ma il punto comune può essere che non si è dato continuità all’anno precedente. Sulla carta sono molto forti, questo dimostra quanto è complicata la A. Noi però ragioniamo su di noi, sapendo che partita andiamo ad affrontare. Domani giochiamo contro una regione, contro un popolo. Sappiamo le motivazioni, domani è la partita della vita. Condizione della squadra? Lo stato d’animo è post sconfitta. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene e non possiamo permettercelo, così come è successo con il Benevento. Si può anche perdere con il Milan, ma un primo tempo così non possiamo concederlo a nessuno. Questo non fa parte del nostro DNA e delle caratteristiche delle mie squadre, siamo tutti responsabili. Domani ci dovranno essere 95 minuti presenti con la testa, senza ragionare su altro. Di fronte avremo una squadra forte con problematiche, con l’Inter hanno fatto bene. Io credo ci sia poco da dire sull’importanza della partita, se hanno capito o meno lo vedremo domani”.

Foto: Twitter Parma