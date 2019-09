D’Aversa: “Dobbiamo migliorare sotto porta. Darmian è ko, Kucka da valutare”

Alla vigilia del posticipo della sesta giornata di Serie a che il Parma giocherà contro il Torino, il tecnico ducale Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa: “Il Torino è una squadra molto forte sia a livello fisico che tecnico. Ti marcano a uomo a tutto campo e per fare questo tipo di gioco devi essere molto fisico, sono molto simili all’Atalanta. Darmian nell’allenamento dell’altro ieri ha avuto un problemino e domani non sarà della partita, così come Grassi. Matteo è un giocatore importante e ha fatto delle ottime partite. Sotto questo punto di vista quindi c’è dispiacere, ma c’è anche la consapevolezza che laddove scegliessi Laurini, avremmo comunque delle garanzie: contro l’Udinese è stato uno dei migliori in campo. Kucka ha avuto una serie di problemini anche quest’estate, farò qualche valutazione per domani, ma bisogna considerare che si gioca anche sabato con la Spal. Inglese sta bene. Per il resto, a livello fisico la squadra si è ben comportata. Col Sassuolo ci abbiamo creduto fino alla fine ed è un aspetto positivo. Dobbiamo però migliorare sotto il punto di vista della realizzazione dei gol viste le occasioni che abbiamo creato.La gara di domani è importante perché giochiamo in casa, consapevoli del fatto che la gara non sarà semplice. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato, dobbiamo essere vogliosi di farlo e dare tutto“.

Foto: foto sito Parma