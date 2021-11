D’Aversa: “Dobbiamo dare continuità alla vittoria di Salerno. Per Caprari non ho rimpianti”

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona: “A Salerno è un risultato importante e non scontato ma io mi sento ancora in mare aperto. Sappiamo il percorso che dobbiamo fare, tenere la barra dritta e dare continuità al risultato di Salerno sapendo che avremo una gara difficile”. Sull’ex della gara Caprari: “Non ho rimpianti. Ha numeri importanti e lo sta dimostrando ma noi dobbiamo ragionare su noi stessi. Mi piace ragionare sui miei giocatori”.

FOTO: Twitter Sampdoria