D’Aversa: “De Sciglio titolare? So che ci tiene, vediamo”

Domani, alle ore 12:30, andrà in scena il match tra Juventus ed Empoli. La sfida, valida per il 23° turno di campionato, è di fondamentale importanza per la classifica dei bianconeri che hanno bisogno di vincere a tutti i costi. A parlare della partita è stato D’Aversa in conferenza stampa. Queste le sue parole: “De Sciglio? Numericamente siamo contati e Mattia può ricoprire più ruoli. Sicuramente farà parte della gara, ma vediamo se dall’inizio. So quanto ci tiene ci mancherebbe. Affrontiamo una squadra forte e che è passata in Champions. Mercoledì sono andato a vedere la partita, ma non possiamo ragionare sulla sfida contro il Benfica. La Juve sulla carta è più forte, dobbiamo essere bravi noi a creare delle difficoltà. Silvestri? Si tratta di un’occasione che abbiamo colto, ma in questo momento le gerarchie restano le stesse. Vasquez sarà il primo portiere”.

FOTO: Instagram D’Aversa