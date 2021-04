D’Aversa: “Cornelius non ha i 90 minuti nelle gambe. Osorio rientra nella lista dei convocati”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Tardini contro il Milan:

“Per quanto riguarda i recuperi, dopo l’allenamento di oggi rientra Osorio. Ha quache problemino Busi e gli altri sono a disposizione. Per l’attacco abbiamo qualche problematica numerica, ma abbiamo a disposizione Gervinho, Man, Pellè e Traoré della Primavera, oltre a Cornelius”.

Cambierà interpreti?

“Come successo col Benevento, il modo di attaccare e difendere dipende dai giocatori che si sceglie di mandare in campo. Nella partita s’è visto un cambiamento tra primo e secondo tempo. Cornelius è a disposizione ma non per 90 minuti, ci sono valutazioni ma la squadra ha mostrato cambiamenti nell’aspetto tattico durante la partita, sia per la fase offensiva che difensiva. Cambi ne abbiamo fatti”.