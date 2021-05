D’Aversa: “Contro la Lazio per onorare la maglia. Kucka out, dobbiamo gestirlo”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato così alla vigilia della sfida di domani contro la Lazio, ai microfoni dei canali ufficiali crociati: “Sicuramente stiamo vivendo un momento particolare, ma forse proprio per questo la cosa migliore è scendere in campo già domani e cercare di reagire anche all’ultima sconfitta, arrivata contro una squadra importante come l’Atalanta. Non sarà semplice, di fronte troveremo la Lazio, squadra che ambisce ad un posto in Champions League. Una sfida sicuramente ricca di insidie, ma scendiamo in campo per fare bene, mettere in difficoltà l’avversario e onorare la nostra professione e la nostra maglia”.