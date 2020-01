D’Aversa: “Gervinho non si presenta da 3 giorni, credo sia stato venduto. Caprari verrà da noi”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Cagliari. Il mister ha confermato le notizie di mercato che vi abbiamo anticipato su Gervinho: “Non è fra i convocati perché non si è presentato nelle ultime tre sedute di allenamento. Quattro giorni fa ha parlato con me per questa possibilità, credo sia stato venduto. Era un giocatore importante ma è più importante il gruppo a disposizione. Caprari verrà con noi e sarà valutato. Cornelius ha finito l’allenamento anzitempo per un problemino”.