D’Aversa conferma: “Gervinho non è tra i convocati ma la situazione si sistemerà”

Come vi abbiamo raccontato ieri nel nostro retroscena, Gervinho è in attesa di un chiarimento con la società.

Il tutto è stato confermato dal tecnico dei ducali Roberto D’Aversa che – alla vigilia della partita contro la Lazio in conferenza stampa – ha parlato anche della situazione dell’attaccante.

“Su Gervinho ho già detto molto: la società ha deciso di fare alcune valutazioni, il tempo porterà ad una scelta. Un passo lui lo ha fatto, abbiamo a disposizione un gruppo intelligente: oggi non è tra i convocati“.

Foto: sito ufficiale Parma