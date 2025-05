D’Aversa: “Con il Verona ci giochiamo la stagione. Su Colombo deciderò domani”

24/05/2025 | 13:49:50

Il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultimo appuntamento stagionale contro l’Hellas Verona, partendo dai giocatori acciaccati: “Devo dire che Goglichidze è entrato molto bene a Monza, può essere un dubbio. Davanti mancherà Campaniello, dovrò anche valutare come dosare i ragazzi. Colombo ha fatto bene subentrando ma mi riservo domani la scelta iniziale. Tutti quanti sappiamo l’importanza della gara di domani, ci giochiamo l’intera stagione”.

FOTO: Instagram D’Aversa