D’Aversa: “Con il Parma torna Esposito. Dovrò fare delle valutazioni”

09/05/2025 | 17:06:04

L’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia del match contro il Parma, le dichiarazioni del tecnico verso la sfida, snodo cruciale per la salvezza. “Io credo che sarà fondamentale avere fame e sangue negli occhi, la partita di domani determina un intero anno”. Recupero importante per l’allenatore, che in conferenza ha annunciato: “Devo cercare di fare delle valutazioni, nel momento in cui non c’è Colombo. Recuperiamo Esposito, questo è molto importante per noi”.

FOTO: Instagram D’Aversa