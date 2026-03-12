D’Aversa: “Con il Parma possiamo indirizzare il campionato. Adams non ha i 90′”

12/03/2026 | 15:10:26

Il tecnico del Torino Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida con il Parma: “Nell’arco di un campionato, ci sono 4 o 5 gare che lo indirizzano. Domani è una di queste: il Parma ha dimostrato di saper fare tanti punti in trasferta, siamo consapevoli delle difficoltà ma dobbiamo avere la mentalità per vincerla. I tifosi ci darebbero una grande mano, ma la situazione è questa. Pensiamo alla partita affinché un giorno tornino a dare il loro contributo importantissimo. Per caratteristiche, è molto tecnico e magari potrebbe risolvere una gara come quella di domani. Non ha 90 minuti, ma non è detto che non parta titolare perché in una partita ci sono più partite. La mia scelta non dipende solo dal fatto che non abbia i 90 minuti”.

Foto: sito Torino