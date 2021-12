D’Aversa: “Ci siamo meritati la sfida agli ottavi contro la Juventus”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo il successo ai danni del Torino che gli è valso l’approdo agli ottavi di finale di Coppa Italia: “Sono molto soddisfatto. Credo che il risultato sia giusto e meritato per le occasioni create e il gioco prodotto. Sono felice per quei ragazzi che magari che fino a questo momento avevano giocato meno e che stasera hanno dimostrato di mettermi in difficoltà nelle scelte. Questo passaggio del turno ci permetterà di affrontare la detentrice della coppa a Torino (la Juventus, ndr), quindi va fatto un applauso ai ragazzi”. Foto: Twitter Sampdoria