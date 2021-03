D’Aversa: “Ci siamo fatti gol da soli. La partita era finita, dovevamo solo gestire”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Parma, Roberto D’aversa, ha mostrato tutta la sua delusione per l’ennesimo pareggio beffa subito dalla sua squadra: “Nelle ultime partite la squadra è stata sempre superiore all’avversario ma nonostante la facilità con cui troviamo il gol non riusciamo a portare a casa il risultato pieno. Anche oggi ci siamo fatti gol da soli, è emblematico. C’è del rammarico, ma se ci si ritrova in questa posizione di classifica c’è un motivo. Oggi dovevamo solo gestire, la Fiorentina era una squadra in evidente difficoltà, mancavano tre minuti. Sono sei punti buttati, facciamo sempre risorgere gli avversari. Adesso dobbiamo superare questa delusione. Siamo sempre qui a recriminare. Bisogna capire che la A non concede cali di concentrazione. Se si ha la forza di ribaltare il risultato non capisco perché poi si debba cambiare atteggiamento negli ultimi due minuti. La personalità, la voglia di portare a casa il risultato non si può allenare. La classifica non rispecchia l’andamento delle partite. Bisogna trovare una soluzione”.

Foto: sito Parma