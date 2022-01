D’Aversa: “Ci manca un esterno e la società lo sa, ma questi non sono alibi. Rincon è entrato bene”

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha parlato anche di mercato ai canali ufficiali della società blucerchiata: “La partita era proibitiva, è chiaro, sia per il valore dell’avversario, anche se il Napoli aveva assenze e la nostra situazione, ma c’è rammarico. Abbiamo pagato un errore di malizia compromettendo la gara. Abbiamo provato a fare di tutto, con i cambi e l’atteggiamento. Dobbiamo valutare gli infortunati, la rosa va a peggiorare per questo ma dobbiamo recuperare e intervenire per colpare il gap numerico. Siamo venuti a Napoli con un esterno di ruolo e basta, mancava Candreva ma anche quando c’è lui manca comunque qualcosa. La società lo sa, questo non è un alibi. Dobbiamo creare più occasioni da gol, i numeri adesso non sono positivi, dobbiamo migliorare. Rincon è entrato bene, sembrava con noi da tanto, come Yepes. Adesso le gerarchie si azzerano”.

FOTO: Twitter Sampdoria