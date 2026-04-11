D’Aversa: “Ci godiamo questo obiettivo raggiunto, lavoreremo con più entusiasmo e serenità”

11/04/2026 | 17:54:32

Il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Se ora che la salvezza è raggiunta possiamo rilassarci? No no, rilassarci no…Nel primo tempo la squadra era contratta, forse l’ho caricata troppo io perché era troppo importante. Nella ripresa siamo andati meglio contro un Verona all’ultima spiaggia. Era una giornata molto calda, abbiamo sofferto nel finale perché quando ci annullato il gol di Adams abbiamo subito il contraccolpo. Ma siamo stati bravi nella gestione. La salvezza non è matematica, ma sapevamo che con una vittoria avremmo messo da parte il primo obiettivo. Ai ragazzi l’ho già detto, in passato non si erano espressi così e loro sanno perché. E’ solo merito loro se sono usciti da una situazione non semplice. Ora serve l’orgoglio di fare il meglio possibile, ci godiamo questo obiettivo raggiunto e lavoreremo con più entusiasmo e serenità”.

Foto: sito Torino