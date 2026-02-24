D’Aversa: “Baroni? Lo stimo come allenatore e persona. I tifosi sono importanti, dobbiamo renderli orgogliosi”

24/02/2026 | 12:04:22

Il nuovo tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa per presentarsi ai media. Queste le sue parole:

“Buongiorno a tutti. Ringrazio il presidente e il direttore sportivo, è sempre brutto sostituire un collega, ringrazio loro per aver pensato a me come soluzione dei problemi del Torino. Siamo vicini alla zona retrocessione e non è qualcosa che compete a questo club. Sono orgoglioso di rappresentare questo club, questa città e questi tifosi, arrivo con entusiasmo, non mi era mai capitato di restare fermo così a lungo ma sono carico. Perché un contratto così breve? Logico che tutti preferirebbero iniziare in estate, in questo caso però nel momento in cui a quattro mesi dalla fine ti chiama il Torino devi rispondere presente, si può incidere anche in pochi mesi. Il Torino non ha la classifica che merita, quando è arrivata la chiamata ho subito risposto presente. Che cambiamenti intendo apportare? Il dato che fa riflettere sono i 9 clean sheet ma poi quello che la indica come peggior difesa, questo è da migliorare perché il fatto di non subire gol ti porta poi ad occupare una certa posizione di classifica. Se cambierò modulo? Sono valutazioni che si fanno direttamente in campo. Qui ci sono tanti difensori centrali e solo due terzini di ruolo, la disposizione più consona è quella di partire a tre. Se ho sentito Baroni? Abbiamo lavorato insieme a Lanciano, ero un dirigente, lo stimo Marco, come allenatore e persona, in questo momento mi preme fare valutazioni senza essere influenzato da quello che è successo in passato. Se voglio lanciare un appello ai tifosi? I tifosi sono fondamentali, qui abbiamo fatto sempre tante battaglie, giocare col supporto del pubblico è diverso, i tifosi sono importanti, la squadra ha bisogno del pubblico per fare sì che ci sia unità di intenti, l’obiettivo è quello. In campo dobbiamo rendere loro orgogliosi, a Genova si è vista la differenza, mi auguro che ci sia disponibilità di aprire”.

Foto: sito Torino