D’Aversa: “Avremmo meritato la vittoria. Ma abbiamo pareggiato senza subire un tiro in porta”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, ha così commentato il pareggio per 1-1 contro il Genoa: “Non abbiamo vinto la partita senza subire un tiro in porta. I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, sul campo avrebbero nettamente meritato la vittoria. L’episodio poi cambia la gara perché non l’abbiamo chiusa. Siamo venuti a fare una partita importante contro una squadra in un momento grazia e che anche a San Siro ha chiuso l’Inter nella propria metà campo”.

Foto: Instagram d’Aversa