D’Aversa: “Alla pari con la Juve fino al rosso di Maleh. Mercato? La società è consapevole delle difficoltà”

Il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juve per 4-1.

“Per chi non ha visto la partita può pensare che oggi non ci sia stata partita, ma abbiamo messo in difficoltà la Juventus per tutta la partita. Il rammarico è aver avuto infortuni e non mantenuto continuità per tutti i 90′. Bisogna ragionare sul risultato pesante, il morale non era alto nello spogliatoio. Ho messo i giocatori più convinti e avete visto anche il perché. Goglichidze? Durante la settimana ha avuto qualche problema, però quando si entra bisogna dare il proprio contributo. Mercato? Io non parlo di mercato. La società è consapevole delle difficoltà, ma io posso ragionare sui ragazzi che ho a disposizione. Io voglio aiutare questi ragazzi e portare avanti questo progetto tecnico per raggiungere il nostro obiettivo”.

Queste invece le dichiarazioni rilasciate a DAZN: “Devo evidenziare la grandissima prestazione fino all’occasione di Colombo, quando eravamo già in 10. Poi dopo il 3-1 la partita è andata sul binario che non rispecchia quando si è visto in campo. Gli episodi possono incidere, qualche perplessità me la porto dietro e mi dispiace perché non voglio creare degli alibi ai miei giocatori. Però non parlo di episodi singoli. Su sei interventi il primo giallo è stato quello di Maleh e questo influenza le partite. Finché siamo rimasti in parità numerica ce la siamo giocata alla pari, poi sul tiro di Weah c’è stata la deviazione e la palla è entrata mentre sul nostro tiro è uscita di poco. Questi sono gli episodi che determinano il risultato finale. Da dove si riparte? Quando si compromettono alcune partite, si compromettono anche quelle successive. Si riparte dal fatto che si è messo in difficoltà una squadra che veniva da due sconfitte ma è tra le prime 16 in Europa. Poi il valore della Juventus è venuto fuori, ci sono tanti aspetti. Il risultato è pesante, ma i ragazzi non devono farsi influenzare. Io sono orgoglioso di quanto hanno fatto oggi”.